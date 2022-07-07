Інфляція в Україні прискорилася до 20,1%: що подорожчало найбільше

Червнева інфляція в Україні склала 20,1%, тоді як у травні показник досяг лише 18%. Про це повідомив Нацбанк із посиланням на Держстат.

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"Прискорення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми факторами, насамперед пов'язаними з війною", - пояснюють експерти регулятора.

Прискорилося зростання ціни сирі продукти. Насамперед це викликано виходом на ринок ранніх овочів, ціни на які цього року вищі за минулорічні через тимчасову окупацію південних регіонів, зазначають у НБУ.

Ціни на крупи також зросли, зокрема на гречку, через обмеженість власних запасів та можливості імпорту. Крім того, у червні інтенсивніше зростали ціни на м'ясо, що пов'язано зі скороченням пропозиції зі східних та центральних областей.

"Стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період військового стану та 6 місяців після його завершення", - додали в НБУ.

Щодо ринку палива, то після різкого зростання цін на бензин і ДП у перші місяці війни у червні АЗС стабілізували ціну, але на високому рівні. Фіксації вартості сприяло скасування державного регулювання цін на пальне.

"Хоча за оцінками експертів, дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча і на високому рівні", - зазначили в Нацбанку.

За прогнозом заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, загалом інфляція в Україні до кінця року перевищить 20%. Головні чинники зростання цін пов'язані з війною: порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання їх виробничих витрат, і навіть підвищений попит населення окремі товари та на тлі недостатнього пропозиції.

Зазначимо, що подібні прогнози збігаються із цифрами, озвученими й у Кабміні. Тоді прем'єр Денис Шмігаль додав, що подібні показники для країни у стані війни є цілком природними.