Ощадбанк выдал первый кредит на установку газопоршневой электроустановки в рамках "Доступных кредитов 5-7-9%"

Государственный Ощадбанк стал первым среди украинских банков, заключивший кредитный договор на установку газопоршневой электроустановки в рамках обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Министерство экономики.

Льготный кредит на сумму 28,7 млн. грн. будет использован на закупку и установку системы генерации мощностью 2,5 МВт, что обеспечит предприятию стабильное энергоснабжение во время возможных отключений.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что правительство расширило возможности программы, чтобы предприниматели могли укреплять свою энергетическую устойчивость даже в условиях ограниченной поставки электроэнергии. Она также подчеркнула, что эта программа является частью более широкого пакета поддержки бизнеса и граждан для преодоления дефицита электроэнергии.

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов рассказал, что партнерство с правительством позволяет сделать кредиты на энергонезависимость более доступными для бизнеса и населения. Помимо участия в государственной программе, Ощад предлагает более 30 партнерских программ с продавцами энергетического оборудования и совместную программу по ЕБРР с возможностью кредитного кэшбека.

Согласно сообщению, государство также предлагает несколько программ поддержки через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки, среди которых:

Расширена программа "Доступные кредиты 5-7-9%" на покупку и установку генерационных установок для бизнеса с кредитом до 150 млн. грн. на 10 лет.

на покупку и установку генерационных установок для бизнеса с кредитом до 150 млн. грн. на 10 лет. Льготное кредитование для домохозяйств на установку солнечных панелей и ветровых установок под 0% годовых на 10 лет.

на установку солнечных панелей и ветровых установок под 0% годовых на 10 лет. Программа для ОСМД и ЖСК на покупку оборудования для генерации из альтернативных источников энергии с суммой кредита до 5 млн. грн. под 7% годовых на 5 лет.

Кроме участия в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", Ощад предлагает представителям микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) более 30 партнерских программ с продавцами энергетического оборудования, а также совместную программу с Европейским банком реконструкции и развития с возможностью кредитный кэшбек. Объем кредитных заявок на финансирование энергетических проектов клиентов ММСБ Ощад уже превысил 1 млрд грн и продолжает расти.

Что касается крупного бизнеса, то получить кредит на энергонезависимость на сумму более 150 млн. грн. такие клиенты могут в соответствии с меморандумом, подписанным 25 июня ведущими украинскими банками. Согласно ему в течение первого года ставка по такому кредиту будет близка к учетной ставке Нацбанка – 13,5% годовых.

За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на финансирование энергетических проектов, одобрив заявки на сумму около 4 млрд грн.

Добавим, в начале июля Ощадбанк предложил предприятиям ММСБ доступные кредиты на приобретение альтернативных источников энергии за государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" или по индивидуальным условиям со ставкой от 13,5%. Немного погодя Ощадбанк запустил аналогичные кредитные программы для физлиц.

Кроме Ощада, подобное кредитование предлагает и ПриватБанк. Он также открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.