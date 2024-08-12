Ощадбанк видав перший кредит на встановлення газопоршневої електроустановки в рамках "Доступних кредитів 5-7-9%"

Державний Ощадбанк став першим серед українських банків, що уклав кредитний договір на встановлення газопоршневої електроустановки в рамках оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Пільговий кредит на суму 28,7 млн грн буде використано на закупівлю та встановлення системи генерації потужністю 2,5 МВт, що забезпечить підприємству стабільне енергопостачання під час можливих відключень.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд розширив можливості програми, щоб підприємці могли зміцнювати свою енергетичну стійкість навіть в умовах обмеженого постачання електроенергії. Вона також підкреслила, що ця програма є частиною ширшого пакету підтримки бізнесу та громадян для подолання дефіциту електроенергії.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов розповів, що партнерство з урядом дозволяє зробити кредити на енергонезалежність доступнішими для бізнесу та населення. Окрім участі у державній програмі, Ощадбанк пропонує понад 30 партнерських програм із продавцями енергетичного обладнання та спільну програму з ЄБРР з можливістю кредитного кешбеку.

Згідно з повідомленням, держава також пропонує кілька програм підтримки через "Фонд розвитку підприємництва" та уповноважені банки, серед яких:

Розширена програма "Доступні кредити 5-7-9%" на купівлю та встановлення генераційних установок для бізнесу з кредитом до 150 млн грн на 10 років.

на купівлю та встановлення генераційних установок для бізнесу з кредитом до 150 млн грн на 10 років. Пільгове кредитування для домогосподарств на встановлення сонячних панелей та вітрових установок під 0% річних на 10 років.

на встановлення сонячних панелей та вітрових установок під 0% річних на 10 років. Програма для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії із сумою кредиту до 5 млн грн під 7% річних на 5 років.

Окрім участі в державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%", Ощад пропонує представникам мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) більше 30 партнерських програм із продавцями енергетичного обладнання, а також спільну програму з Європейським банком реконструкції та розвитку з можливістю кредитного кешбеку. Обсяг кредитних заявок на фінансування енергетичних проєктів клієнтів ММСБ Ощаду вже перевищив 1 млрд грн та продовжує зростати.

Що стосується великого бізнесу, то отримати кредит на енергонезалежність на суму понад 150 млн грн такі клієнти можуть відповідно до меморандуму, підписаного 25 червня провідними українськими банками. Відповідно до нього протягом першого року ставка за таким кредитом буде близькою до облікової ставки Нацбанку – 13,5% річних.

За два місяці банки отримали понад 7,3 тис. заявок на фінансування енергетичних проєктів, схваливши заявки на суму майже 4 млрд грн.

Додамо, на початку липня Ощадбанк запропонував підприємствам ММСБ доступні кредити на придбання альтернативних джерел енергії за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" або за індивідуальними умовами зі ставкою від 13,5%. Трохи згодом Ощадбанк запустив аналогічні кредитні програми для фізосіб.

Окрім Ощаду, подібне кредитування пропонує і ПриватБанк. Він також відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.