"Энергоатом" активизировал перевод эвакуированных работников ЗАЭС на другие станции: что будет за отказ

Сохранить квалифицированный персонал Запорожской АЭС и оказать социальную поддержку работникам станции, вынужденно покинувшим Энергодар из-за оккупации, является стратегически важной задачей для Энергоатома.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Уже более двух лет компания выплачивает еще не трудоустроившимся 2/3 зарплаты или один должностной оклад.

В то же время для этих работников открыты вакансии в подразделениях Энергоатома в Нетишине, Вараше, Южноукраинске, Славутиче и Киеве. Компания призывает их активнее переходить на новые должности.

"Пассивность работников и долгое время пребывания в простое может отрицательно повлиять на уровень их квалификации. Длительное отсутствие профессиональной деятельности способствует потере навыков, что может отрицательно повлиять на уровень их работы на Запорожской АЭС после ее деоккупации", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Компания будет оказывать поддержку переведенным работникам - обеспечит необходимое обучение и адаптацию, а военнообязанные будут взяты на учет. В случае отказа занять вакантные должности "Энергоатом" рассмотрит вопрос о временном прекращении трудовых договоров с находящимися в простое.

По доверенности и.о. председателя правления Петра Котина, все подразделения "Энергоатома" должны создать благоприятные условия во время этого процесса и учитывать пожелания работников ЗАЭС.

Российские оккупанты на ЗАЭС

Напомним, что Запорожская АЭС в российской оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Так что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только ухудшается. К примеру, 2 мая украинская разведка подтвердила, что россияне использовали дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов.

В то же время, ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС, которая находится под российской оккупацией. Это значительно повышает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы, поскольку у россиян нет необходимого опыта, чтобы запустить долго остановленную станцию.