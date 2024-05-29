"Енергоатом" активізував переведення евакуйованих працівників ЗАЕС на інші станції: що буде за відмову

Зберегти кваліфікований персонал Запорізької АЕС та надати соціальну підтримку працівникам станції, які вимушено покинули Енергодар через окупацію, є стратегічно важливим завданням для Енергоатома.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Вже понад два роки компанія виплачує тим, хто ще не працевлаштувався, 2/3 зарплати або один посадовий оклад.

Водночас для цих працівників відкриті вакансії у підрозділах Енергоатома у Нетішині, Вараші, Южноукраїнську, Славутичі та Києві. Компанія закликає їх активніше переходити на нові посади.

"Пасивність працівників та довгий час перебування у простої може негативно вплинути на рівень їхньої кваліфікації. Тривала відсутність професійної діяльності сприяє втраті навичок, що може негативно вплинути на рівень їхньої роботи на Запорізькій АЕС після її деокупації", - наголосили в "Енергоатомі".

Компанія надаватиме підтримку переведеним працівникам - забезпечить необхідне навчання та адаптацію, а військовозобов'язаних буде взято на облік. У разі відмови зайняти вакантні посади "Енергоатом" розгляне питання про тимчасове припинення трудових договорів із тими, хто перебуває у простої.

За дорученням в.о. голови правління Петра Котіна, всі підрозділи "Енергоатома" мають створити сприятливі умови під час цього процесу та враховувати побажання працівників ЗАЕС.

Російські окупанти на ЗАЕС

Нагадаємо, що Запорізька АЕС в російській окупації ще з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Тож, ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. До прикладу, 2 травня українська розвідка підтвердила, що росіяни використовували дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів.

Водночас раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи, оскільки в росіян немає необхідного досвіду, щоб запустити станцію, яка тривалий час зупинена.