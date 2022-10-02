Из трубы "Северного потока-2" прекратилась утечка газа

Оператор российского газопровода “Северный поток-2” Nord Stream 2 AG сообщил Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе и прекращении утечки газа.

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Об этом говорится в сообщении Датского агентства в Twitter.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о завершении продувки газа на этом трубопроводе", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 26 сентября оператор "Северного потока" сообщил о "падении давления на обеих нитях газопровода", причины чего выясняются. По данным властей Дании, это произошло в ее исключительной экономической зоне к северо-востоку от острова Борнхольм.

Перед этим стало известно об аналогичном событии на трубопроводе "Северный поток-2", также в датской СЭЗ, но юго-восточнее Борнхольма. В обоих случаях установлена охранная зона радиусом 5 морских миль, в которую советуют не заходить судам.

Примечательно, что до этого сначала"Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" из-за якобы "планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате". Однако впоследствии Россия продолжила остановку газопровода из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.