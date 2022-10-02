З труби "Північного потоку-2" припинився витік газу

Оператор російського газопроводу “Північний потік-2” Nord Stream 2 AG повідомив Данську енергетичну агенцію про стабілізацію тиску в трубі та припинення витікання газу.

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Про це йдеться в повідомленні Данської агенції у Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на даний час на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про завершення продувки газу на цьому трубопроводі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 26 вересня оператор "Північного потоку" повідомив про "падіння тиску на обох нитках газопроводу", причини чого з'ясовуються. За даними влади Данії, це сталося у її виключній економічній зоні на північний схід від острову Борнхольм.

Перед цим стало відомо про аналогічну подію на трубопроводі "Північний потік-2", також у данській ВЕЗ, але на південний схід від Борнхольму. В обох випадках встановлено охоронну зону радіусом 5 морських миль, в яку радять не заходити суднам.

Примітно, що до цього спочатку "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку-1" через нібито "планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті". Однак згодом Росія продовжила зупинку газопроводу через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.