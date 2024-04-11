Молдова построит две высоковольтные линии в Украину

Во время девятого саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе (3SI) Молдова представила два проекта энергетической взаимосвязи с Украиной и один с Румынией, которые будут иметь большое региональное влияние.

Об этом сообщила пресс-служба молдавского Министерства энергетики.

Что касается Украины, то речь идет о строительстве второго звена высоковольтной линии 330 кВ "Балтская – Днестровская ГЭС". Строительство высоковольтной ЛЭП "Южноукраинская АЭС – Приморск – Вулканешть – Исакча" объединит Украину, Молдову и Румынию.

"Трагические события в Украине заставили Республику Молдова столкнуться со строгими реалиями энергетической неопределенности и уязвимости. Взаимосвязь энергетических систем с Румынией и Украиной имеет важное значение для безопасности и процветания Молдовы, а развитие производства зеленого водорода также является решительным шагом в этом направлении", - рассказала госсекретарь Минэнерго Молдовы Кристина Перетеацу.

Еще одним проектом является увеличение пропускной способности вертикального коридора на Трансбалканском маршруте природного газа и развитие зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

Реализация этих проектов усилит энергетическую безопасность, обеспечит устойчивое развитие и снизит влияние на окружающую среду в регионе Центральной и Восточной Европы.

В Молдавском ведомстве отметили, что эти проекты могут быть профинансированы и реализованы с помощью инструментов, доступных в рамках 3SI.

Напомним, что Инициатива трех морей (3SI) объединяет 13 стран, расположенных между Балтией, Черным и Адриатическим морями. Это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Австрия, Хорватия, Румыния, Греция и Болгария. Республика Молдова стала ассоциированным государством-участником 3SI в сентябре 2023 года.

Украина планирует строительство высоковольтных линий в Польшу

28 марта на брифинге в Варшаве премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Украина хочет углубить интеграцию с европейской энергосистемой. Для этого планируется построить три новые линии электропередачи (ЛЭП) в Польшу.

По его словам, Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных линий, в частности Нововолынская – Хелм, Львовская – Кросно, Дрогобыч – Кросно.

Шмигаль подчеркнул, что вместе со строительством интерконнекторов дополнительные ЛЭП позволят усилить энергонезависимость обеих стран, а Россия уже не будет диктовать свои условия в энергетике на этом континенте.

Импорт электроэнергии: синхронизация систем Украины и ЕС

Украинская энергосеть синхронизировалась с европейской в марте 2022 года. Это произошло спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение которых украинская энергосистема работала в изолированном режиме.

Для перехода на постоянную синхронную работу с ENTSO-E потребовалось, чтобы "Укрэнерго" выполнило все условия, согласованные с Европой в 2017 году.

28 ноября 2023 председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы полностью завершен. Это означает, что сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину с 1200 до 1700 МВт.

Добавим, что с 1 марта 2024 г. максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Прогноз по экспорту электроэнергии на весну-2024

По оценке экс-главы Минэнерго Ольги Буславец, минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита составит 300 млн кВтч.

Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВтч в месяц. В целом же прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт (как и было обещано, до уже согласованных с Европейской сетью операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E 400 МВт добавили еще 150 МВт ) до 1500 МВт. А также от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

По словам Буславец, при оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут вырасти до 2 млрд кВтч, а как показали расчеты, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны по меньшей мере €60 млн.

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