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Энергетика
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"Укрэнерго" будет получать от европейских операторов компенсацию расходов на транзит электроэнергии

"Укрэнерго" будет получать от европейских операторов компенсацию расходов на транзит электроэнергии
Фото: НЭК "Укрэнерго"/Facebook

С 1 июля 2024 года НЭК "Укрэнерго" сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Ранее такие расходы "Укрэнерго" возмещались украинскими участниками рынка электроэнергии, которые оспаривали это обязательство в судах. Теперь они будут лишены этой финансовой нагрузки.

В пресс-релизе компании говорится, что для получения компенсаций по европейским правилам "Укрэнерго" присоединилось к ИТС-механизму – это многосторонний договор между операторами энергосистем ENTSO-E, которым закреплен принцип компенсации затрат при транзите электроэнергии по межгосударственным интерконнекторам в европейской энергосистеме. Возможность стать стороной этого договора "Укрэнерго" получило после получения полноправного членства с ENTSO-E.

При этом объем компенсации напрямую зависит от годовых объемов межгосударственных перетоков электроэнергии в магистральной сети. Чем больше будет объем транзитной электроэнергии, тем больше объем компенсации за инфраструктурные затраты и технологические потери в сети, возникшие во время ее передачи. Вырученные средства "Укрэнерго" сможет направить на развитие энергетической инфраструктуры. Компания также будет платить свою долю за транзит украинского электричества по сетям стран-соседей.

"Присоединение украинского оператора к ИТС-механизму – еще один шаг к интеграции украинского и европейского рынков электроэнергии. Все украинские экспортеры и импортеры электроэнергии будут работать по европейским правилам в равных условиях, а "Укрэнерго" будет получать компенсацию инфраструктурных расходов по принципу, которым пользуются все наши европейские коллеги", - отметил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, переход на единые правила работы с Европой будет положительно влиять на развитие межгосударственной торговли электроэнергией и убирает повод для судебных споров между "Укрэнерго" и участниками рынка.

Таким образом, "Укрэнерго" также получило еще один источник поступления средств для развития межгосударственных сетей.

Напомним, "Укрэнерго" получило статус полноправного члена ENTSO-E с 1 января 2024 года.

Что дает "Укрэнерго" статус члена ENTSO-E

  • Право голосования на заседаниях генассамблеи ENTSO-E

Украинский оператор получил возможность принимать участие в принятии годовой программы работы ассоциации, которая определяет приоритеты ее работы по ключевым вопросам рынка электроэнергии, развития трансъевропейской энергетической инфраструктуры, управления рисками в энергетике.

  • Возможность участия в правлении ENTSO-E с правом голоса

"Укрэнерго" получил возможность принимать участие в подготовке предложений к годовой программе работы ENTSO-E, а также в разработке предложений и рекомендаций для ассамблеи по стратегическим приоритетам сотрудничества операторов и ключевых решений.

  • Возможность участия в комитетах ENTSO-E и их рабочих группах

В частности, речь идет об участии в комитетах по рыночным вопросам, развитию сети, исследованиям, развитию и инновациям, информационно-коммуникационным технологиям. Также "Укрэнерго" получил возможность принимать участие в разработке сетевых кодексов – правил работы, способствующих интеграции и эффективности рынка электроэнергии; в разработке и утверждении региональных инвестиционных планов и работать в группе по правовым и регуляторным вопросам.

Импорт электроэнергии: синхронизация систем Украины и ЕС

Украинская энергосеть синхронизировалась с европейской в марте 2022 года. Это произошло спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение которых украинская энергосистема работала в изолированном режиме.

Для перехода на постоянную синхронную работу с ENTSO-E потребовалось, чтобы "Укрэнерго" выполнило все условия, согласованные с Европой в 2017 году.

28 ноября 2023 года глава правления компании "Укрэнерго" Кудрицкий сообщил, что процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы полностью завершен. Это означает, что сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину с 1200 до 1700 МВт.

Добавим, что с 1 марта 2024 года максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Автор:
Ольга Колесниченко