"Укренерго" отримуватиме від європейських операторів компенсації витрат на транзит електроенергії

З 1 липня 2024 року НЕК "Укренерго" зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об’єднаних в ENTSO-E.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Раніше такі витрати "Укренерго" покривалися українськими учасниками ринку електроенергії, які оскаржували це зобов’язання в судах. Тепер вони будуть позбавлені цього фінансового навантаження.

У пресрелізі компанії йдеться, що для отримання компенсацій за європейськими правилами "Укренерго" приєдналося до ІТС-механізму – це багатосторонній договір між операторами енергосистем ENTSO-E, яким закріплений принцип компенсації витрат при транзиті електроенергії міждержавними інтерконекторами в європейській енергосистемі. Можливість стати стороною цього договору "Укренерго" отримало після набуття повноправного членства з ENTSO-E.

При цьому обсяг компенсації напряму залежить від річних обсягів міждержавних перетоків електроенергії в магістральній мережі. Чим більшим буде обсяг транзитної електроенергії, тим більшим буде обсяг компенсації за інфраструктурні витрати та технологічні втрати в мережі, які виникли під час її передачі. Отримані кошти "Укренерго" зможе направити на розвиток енергетичної інфраструктури. Компанія також сплачуватиме свою частку за транзит української електрики мережами країн-сусідів.

"Приєднання українського оператора до ІТС-механізму – ще один крок до інтеграції українського та європейського ринків електроенергії. Всі українські експортери та імпортери електроенергії працюватимуть за європейськими правилами в рівних умовах, а "Укренерго" отримуватиме компенсацію інфраструктурних витрат за принципом, яким користуються всі наші європейські колеги", - зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, перехід на єдині правила роботи з Європою позитивно впливатиме на розвиток міждержавної торгівлі електроенергією, та прибирає привід для судових суперечок між "Укренерго" та учасниками ринку.

Таким чином, "Укренерго" також отримало ще одне джерело надходження коштів для розвитку міждержавних мереж.

Нагадаємо, "Укренерго" отримало статус повноправного члена ENTSO-E з 1 січня 2024 року.

Що дає "Укренерго" статус члена ENTSO-E

Право голосування під час засідань генасамблеї ENTSO-E

Український оператор отримав можливість приймати участь у прийнятті річної програми роботи асоціації, яка визначає пріоритети її роботи з ключових питань: ринку електроенергії, розвитку транс’європейської енергетичної інфраструктури, управління ризиками в енергетиці.

Можливість участі в правлінні ENTSO-E з правом голосу

"Укренерго" отримав можливість приймати участь у підготовці пропозицій до річної програми роботи ENTSO-E, а також у розробці пропозицій та рекомендацій для асамблеї щодо стратегічних пріоритетів співпраці операторів та ключових рішень.

Можливість участі в комітетах ENTSO-E та в їхніх робочих групах

Зокрема, йдеться про участь у комітетах з ринкових питань, розвитку мережі, досліджень, розвитку та інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. Також "Укренерго" отримав можливість приймати участь у розробленні мережевих кодексів – правил роботи, які сприяють інтеграції та ефективності ринку електроенергії; у розробленні і затвердженні регіональних інвестиційних планів, та працювати в групі з правових та регуляторних питань.

Імпорт електроенергії: синхронізація систем України та ЄС

Українська енергомережа синхронізувалася з європейською в березні 2022 року. Це відбулося через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом яких українська енергосистема працювала в ізольованому режимі.

Задля переходу на постійну синхронну роботу з ENTSO-E було потрібно, щоб "Укренерго" виконало всі умови, погоджені з Європою в 2017 році.

28 листопада 2023 року голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що процес синхронізації енергосистем України та Європи повністю завершено. Це означає, що мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України з 1200 до 1700 МВт.

Додамо, що з 1 березня 2024 року максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину.