После ограничения цен на российскую нефть у берегов Турции возникла пробка из почти 20 танкеров

У побережья Турции 19 нефтяных танкеров попали в пробку, ведь не могли пересечь турецкие воды, потому что Анкара требовала доказательств полного страхового покрытия для любых плавающих в ее проливах судов.

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Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на судовых брокеров, передает Reuters.

Дело в том, что 5 декабря вступило в силу ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенное странами G7, Австралией и 27 государствами Европейского Союза. Отныне транспортировка российской нефти в третьи страны с помощью танкеров стран G7 и ЕС, страховых компаний и кредитных учреждений возможна только тогда, когда стоимость нефти не превышает установленный максимум.

При этом РФ не соглашается с таким решением и, вероятно, поэтому не может предоставить доказательства страхования танкеров, которые требовала Турция.

Напомним, страны ЕС еще в октябре согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть. 2 декабря Европейский Союз окончательно договорился установить предельную цену на поставляемую морским транспортом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Отметим, что под установленное ЕС ограничение не будет подпадать Венгрия, сообщил ее министр иностранных дел Петер Сийярто.

Впрочем, для перевозки нефти в интересах России в мире заранее формировался "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами.

Источник фото: ua.depositphotos.com