Після обмеження цін на російську нафту біля берегів Туреччини виник затор із майже 20 танкерів

Біля узбережжя Туреччини 19 нафтових танкерів потрапили в затор, адже не могли перетнути турецькі води, тому що Анкара вимагала доказів повного страхового покриття для будь-яких суден, які плавають у її протоках.

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Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на суднових брокерів, передає Reuters.

Справа в тому, що 5 грудня набуло чинності обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель, введене країнами G7, Австралією та 27 державами Європейського Союзу. Відтепер транспортування російської нафти в треті країни за допомогою танкерів країн G7 і ЄС, страхових компаній і кредитних установ можливе тільки тоді, коли вартість нафти не перевищує встановлений максимум.

При цьому РФ не погоджується з таким рішенням і, ймовірно, тому не може надати докази страхування танкерів, що вимагала Туреччина.

Нагадаємо, країни ЄС ще в жовтні погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту. 2 грудня Європейський Союз остаточно домовився встановити граничну ціну на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель.

Зазначимо при цьому, що під встановлене ЄС обмеження не підпадатиме Угорщина, повідомив її міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Втім, для перевезення нафти в інтересах Росії у світі заздалегіть формувався "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками.

Джерело фото: ua.depositphotos.com