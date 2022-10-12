В Киеве в Днепре поднялся уровень воды в связи с интенсивной работой ГЭС

Уровень воды в Днепре в Киеве поднялся примерно на один метр в связи с интенсивной работой ГЭС, этот показатель не превышает аварийных значений. Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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"Поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержки объединенной энергетической системы Украины", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что городские службы контролируют ситуацию. По информации специалистов, уровень воды стабилизируется в течение недели.

Власти города по-прежнему просят жителей снизить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние пиковые часы нагрузок с 17:00 до 22:00.

По информации " Укргидроэнерго ", ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что с 11 октября компания ДТЭК вводит веерные отключения электричества в столице и Киевской области для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине.

Отметим, ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.