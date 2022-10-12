У Києві в Дніпрі піднявся рівень води у зв’язку з інтенсивною роботою ГЕС

Рівень води у Дніпрі в Києві піднявся приблизно на один метр у зв’язку з інтенсивною роботою ГЕС, цей показник не перевищує аварійних значень. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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"Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України", - йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня.

Влада міста, як і раніше, просить мешканців зменшити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні пікові години навантажень із 17:00 до 22:00.

За інформацією "Укргідроенерго", ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях.

Раніше повідомлялося, що від 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує віялові відключення електрики в столиці та Київській області задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні.

Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.