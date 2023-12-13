ЕС выплатит Венгрии 10 млрд евро с надеждой повлиять на Орбана, – Reuters

Европейская комиссия ожидает от Венгрии последнего шага, чтобы разморозить для нее 10 млрд евро помощи из общего бюджета блока. Это происходит на фоне того, что страна угрожает ветировать поддержку Украине, пишет Reuters.

Как указывает аентство, в ЕК заявили, что судебные реформы Венгрии должны сначала быть опубликованы в официальном журнале страны и полностью введены в действие. Только после этого исполнительная власть в Брюсселе сможет разморозить средства для Будапешта.

Блок надеялся, что разблокировка денег поможет повлиять на премьер-министра Венгрии Орбана. Но его старший помощник во вторник, 12 декабря, потребовал сумму до 30 млрд евро в заявлении для Bloomberg. Эти средства Евросоюз заморозил из-за проблем с верховенством права и демократией в стране.

Теперь Еврокомиссия повысила ставки, поскольку ЕС углубляется в спор с Венгрией касательно поддержки Украины, на которую Орбан угрожает наложить вето на саммите лидеров блока.

Обновлено. В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что Венгрия выполнила условия касательно судебных реформ, поэтому блок может выплатить стране 10,2 млрд евро. Однако 11,7 млрд евро остаются приостановленными из-за беспокойства в нескольких сферах, среди которых – академическая свобода и право на убежище.

Помощь Украине: средства от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается 14-15 декабря на саммите лидеров блока и требует единодушия среди союзников. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против предоставления помощи Украине на 50 млрд евро.

Также на саммите будет обсуждаться, в частности, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В этом отношении Орбан предложил Евросоюзу отложить вопрос членства на 5-10 лет, а пока заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве.