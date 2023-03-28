НБУ выпустил памятную медаль в честь города-героя Николаева (ФОТО)

Национальный банк 28 марта выпустил памятную медаль в честь Николаева как города-героя. Как говорится на сайте финрегулятора, она посвящена празднованию "подвига и стойкости жителей города корабелов, ставшего настоящей крепостью на пути российских захватчиков на юге Украины".

Как отмечается в описании медали, с первых дней полномасштабного вторжения россияне пытались захватить Николаев, но после нескольких неудачных штурмов, попыток оцепления и овладения николаевским аэропортом и аэродромом "Кульбакино" начали бомбить и обстреливать город.

Из-за этого, как указывают в Нацбанке, были нанесены непоправимые потери человеческим судьбам и материальный ущерб самому городу, поскольку многие здания в нем были не только повреждены, но и разрушены до основания.

"Объединившись, поддерживая друг друга, жители держат оборону, защищают и восстанавливают город. А еще в этот тяжелый час общими усилиями оберегают его живую жемчужину - Николаевский зоопарк", - отмечают в НБУ.

Медаль выполнена из нейзильбера, имеет диаметр 35 мм. Выпущена она тиражом до 100 тысяч штук. На аверсе медали на фоне стилизованной карты города размещена фраза из исторического романа Лины Костенко "Берестечко": "Я знаю грамоту свободы: ее подписывают мечи!"

Кроме того, изображена стилизованная композиция, подчеркивающая, что Николаев является городом судостроения и морским портом, а также здание единственного в стране музея судостроения.

На реверсе медали на зеркальном фоне размещена композиция, символизирующая сопротивление Николаева российскому оккупанту, несмотря на значительные разрушения, а также стилизованная панорама города с его историческими и археологическими достопримечательностями.

Напомним, что в 2022 году НБУ выпускал памятные медали из этой серии четырежды: они были посвящены городам-героям Киевской области (Буча, Гостомель, Ирпень), Мариуполю, Харькову и Херсону.

28 февраля были выпущены еще две памятные медали из серии "Города героев", посвященные Ахтырке Сумской области и Волновахе Донецкой области. Отметим, что этот статус согласно указам президента Владимира Зеленского имеет также и Чернигов.