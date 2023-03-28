НБУ випустив пам'ятну медаль на честь міста-героя Миколаєва (ФОТО)

Національний банк 28 березня випустив пам'ятну медаль на честь Миколаєва як міста-героя. Як ідеться на сайті фінрегулятора, вона присвячена відзначенню "подвигу та стійкості мешканців міста корабелів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України".

Як зазначається в описі медалі, з перших днів повномасштабного вторгнення росіяни намагалися захопити Миколаїв, але після кількох невдалих штурмів, спроб оточення та оволодіння миколаївським аеропортом і аеродромом "Кульбакине" почали бомбардувати й обстрілювати місто.

Через це, як вказують в Нацбанку, було завдано непоправних втрат людським долям та матеріальних збитків самому місту, адже багато будівель у ньому було не тільки пошкоджено, а й зруйновано вщент.

"Згуртувавшись, підтримуючи одне одного, мешканці тримають оборону, захищають та відновлюють місто. А ще у цю важку годину спільними зусиллями оберігають його живу перлину – Миколаївський зоопарк", - наголошують в НБУ.

Медаль виконана з нейзильберу, має діаметр 35 мм. Випущено її тиражом до 100 тисяч штук. На аверсі медалі на тлі стилізованої карти міста розміщено фразу з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко": "Я знаю грамоту свободи: її підписують мечі!"

Також зображено стилізовану композицію, яка підкреслює, що Миколаїв є містом суднобудування та морським портом, а також будівлю єдиного в країні музею суднобудування.

На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщена композиція, що символізує спротив Миколаєва російському окупанту, попри значні руйнації, а також стилізована панорама міста з його історичними й археологічними пам’ятками.

Нагадаємо, що в 2022 році НБУ випускав пам'ятні медалі з цієї серії чотири рази: вони були присвячені містам-героям Київської області (Буча, Гостомель, Ірпінь), Маріуполю, Харкову та Херсону.

28 лютого було випущено ще дві пам’ятні медалі з серії "Міста героїв", які присвячені Охтирці Сумської області та Волновасі Донецької області. Зазначимо, що також цей статус згідно указів президента Володимира Зеленського отримав ще та Чернігів.