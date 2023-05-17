Швейцария арестовала миллионы долларов на счетах Жеваго

Компетентные органы Швейцарской Конфедерации арестовали более 113 млн долларов на счетах компаний, конечным бенефициарным собственником которых является акционер АО Банк "Финансы и Кредит" и бывший нардеп Константин Жеваго.

Об этом 17 мая сообщила пресс-служба ГБР.

Основанием для ареста стало соответствующее постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований.

"ГБР совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экснардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго", - заявили в ГБР.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск.

По запросу ГБР французские правоохранители 27 декабря задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. В январе он вышел под залог.