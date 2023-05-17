Швейцарія арештувала мільйони доларів на рахунках Жеваго

Компетентні органи Швейцарської Конфедерації заарештували понад 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є акціонер АТ Банк "Фінанси та Кредит" та колишній нардеп Костянтин Жеваго.

Про це 17 травня повідомила пресслужба ДБР.

Підставою для арешту стала відповідна ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань.

"ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку АТ"Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго", — заявили в ДБР.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку.У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук.

За запитом ДБР французькі правоохоронці 27 грудня затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. У січні він вийшов під заставу.