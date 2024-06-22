В Ровенской области начали работать мобильные аптеки, которые охватят 52 сел

Ровенщина стала восьмым регионом, присоединившимся к запуску мобильных аптек. Передвижные аптечные пункты будут курсировать в Варасском и Дубенском районах, и охватят всего 52 населенных пункта, где отсутствуют стационарные аптеки.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что в мобильных аптеках действуют те же правила отпуска лекарственных средств, что и в обычных. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту – как бумажному, так и электронному. Также здесь будут доступны лекарственные средства, подлежащие реимбурсации по программе "Доступные лекарства".

Также в МОЗ сообщают, что транспортные средства оснащены необходимым современным оборудованием, позволяющим хранить лекарственные средства с соблюдением лицензионных условий для их торговли: холодильником для хранения препаратов, устройствами контроля за температурой и влажностью воздуха.

Все маршруты построены в соответствии с потребностями общин, а информацию о прибытии передвижных аптечных пунктов можно узнать от семейного врача или местных властей.

"В ближайшее время планируется запустить еще два мобильных аптечных пункта, что позволит обеспечить лекарствами жителей в труднодоступных населенных пунктах Радивиловской и Заречненской территориальных общин", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, первая мобильная аптека начала свою работу в январе 2024 года в Харьковской области. Пока такие передвижные аптечные пункты работают в 8 регионах страны: Харьковской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Тернопольской и Ровенской областях.

Ситуация с аптеками в селах

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и поселках функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов. Поэтому создание мобильных аптек должно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарств создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

Также "Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях. Запуск проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях состоялся 1 февраля.

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