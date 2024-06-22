На Рівненщині почали працювати мобільні аптеки, які охоплять 52 сіл

Рівненщина стала восьмим регіоном, який доєднався до запуску мобільних аптек. Пересувні аптечні пункти курсуватимуть у Вараському й Дубенському районах, та охоплять загалом 52 населені пункти, де відсутні стаціонарні аптеки.

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Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що у мобільних аптеках діють ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в звичайних. Усі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом - як паперовим, так і електронним. Також тут будуть доступні лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".

Також у МЗ повідомляють, що транспортні засоби оснащені необхідним сучасним обладнанням, що дозволяє зберігати лікарські засоби з дотриманням ліцензійних умов для їх торгівлі: холодильником для зберігання препаратів, пристроями контролю за температурою і вологістю повітря.

Усі маршрути побудовані відповідно до потреб громад, а інформацію про прибуття пересувних аптечних пунктів можна дізнатися від сімейного лікаря або місцевої влади.

"Найближчим часом планується запустити ще два мобільних аптечних пункти, що дозволить забезпечити ліками мешканців у важкодоступних населених пунктах Радивилівської та Зарічненської територіальних громад", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, перша мобільна аптека розпочала свою роботу в січні 2024 року в Харківській області. Наразі такі пересувні аптечні пункти працюють у 8 регіонах країни: Харківській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській та Рівненській областях.

Ситуація з аптеками в селах

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та селищах функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

Також "Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. Запуск проєкту "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях відбувся 1 лютого.

Фото: ua.depositphotos.com