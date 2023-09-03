Армия РФ атаковала Одесщину 25 дронами: есть попадания в припортовую инфраструктуру и пострадавшие

В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска дронами атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда" из 25.

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Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Массированная дроновая атака длилась более 3,5 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 беспилотника типа "Shahed-136" были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Всего зафиксированы пуски 25 ударных дронов, атаковавших южные районы Одесщины.

"К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - отметили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

Там добавили, что предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь.

Атаки РФ на порты и зернохранилища

На фоне выхода РФ из зерновой сделки российские войска активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники по региону. Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили еще одну атаку по области, повредив, среди прочего, зерновой и масляный терминалы. Сообщалось, что враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала недостачу у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Несколько суток спустя, в ночь на 27 июля, войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов в Одесской области.

В ночь на 2 августа оккупанты снова с помощью дронов атаковали юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

16 августа в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.

В ночь 23 августа враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс.