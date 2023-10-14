Информация об украинцах в плену ХАМАСа не подтвердилась: что сейчас с эвакуацией из Израиля и сектора Газа

Информация о том, что некоторые граждане Украины, считающиеся пропавшими без вести в Израиле во время нападения представителей исламистского движения ХАМАС, попали в плен к последним, не подтвердилась.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука. При этом отмечается, что количество погибших граждан Украины не изменилось.

Накануне в посольстве сообщали, что таковых было 12. Еще восемь считаются пропавшими. Впрочем, среди погибших лишь один человек имел исключительно украинское гражданство.

Тем не менее Украина является одной из стран, имеющих наибольшее количество пострадавших в Израиле в результате нападения ХАМАСа. В посольстве говорят, что это может быть связано с низкой ценой на недвижимость и аренду в районах, которые прежде всего атаковали палестинские боевики.

Как сообщил СМИ Корнийчук, эвакуацию граждан Украины из Израиля в Румынию все же планируется начать 14 октября: в субботу должно выехать 208 человек, а в воскресенье - еще 52. Следующий эвакуационный рейс будет формироваться на 18 октября. По словам дипломата, билеты для этих граждан были приобретены посольством.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в секторе Газа остаются заблокированными и нуждаются в эвакуации 243 украинца, а именно женщины и дети. По его словам, "ситуация там критическая: люди без света, коммуникаций и в опасности".

"Сейчас заблокирован пограничный пункт пересечения "Рафах" между Египтом и сектором Газа. Поэтому президентом Владимиром Зеленским на совещании было принято решение, чтобы я, как омбудсмен, срочно прибыл в Египет для встреч с соответствующими органами для решения этого гуманитарного вопроса", - сообщил Лубинец.

Он сотрудничает с Национальной комиссией по правам человека Египта, чтобы как можно быстрее помочь гражданам Украины. В частности, омбудсмен провел встречу с главой комиссии Муширой Хаттаб по вопросу механизма возвращения украинцев домой.

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАСа, с 2007 года контролирующего сектор Газа, совершили прорыв барьера с Израилем и напали на расположенные неподалеку населенные пункты, где, в частности, расстреливали мирных жителей на улицах, врывались в жилые дома и похищали заложников.

Кроме того, ХАМАС совершил массированные ракетные обстрелы ряда израильских городов. По данным израильской стороны, в общей сложности было похищено более 120 мирных лиц и более 1,3 тысячи погибли.

В ответ армия Израиля объявила начало контртеррористической операции "Железные мечи", в рамках которой зачистила от боевиков приграничные районы и бомбит стратегические и жилые здания в секторе Газа. В результате, по данным палестинской стороны, погибло уже более 2,2 тысяч человек.