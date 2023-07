Обстрел Краматорска: писательница Виктория Амелина погибла в больнице

В результате атаки на Краматорск Донецкой области погибла писательница Виктория Амелина. Сразу после удара ее госпитализировали. Врачи несколько дней боролись за жизнь женщины, но не смогли спасти.

Об этом сообщила общественная организация "Украинский ПЕН (PEN)".

В общей сложности количество погибших в результате ракетных ударов россиян по Краматорску 27 июня возросло до 13 человек.

Виктория получила тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Она скончалась 1 июля в Больнице Мечникова в Днепре. Общественности сообщили о смерти после того, как о трагедии узнали близкие и родные писательницы.

"В ближайшее время родные сообщат о времени и месте прощания с Викторией в Киеве и Львове. Для нас, родных, друзей и коллег Виктории, чрезвычайно важно, чтобы основанные ею культурные инициативы продолжались. Впоследствии мы поделимся с вами информацией о том, как все неравнодушные смогут поддержать дело ее жизни", - уточнили в общественной организации.

Виктория Амелина является автором ряда детских книг, романов "Дом для Дома", "Синдром ноября или Homo Compatiens". Она начала работу над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке, которая должна выйти за границей, - War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War.

В целом писательница занималась документированием военных преступлений россиян. 27 июня она находилась в Краматорске с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Они решили поужинать в ресторане Ria Lounge в центре города, в этот момент россияне нанесли удар по заведению. В результате атаки писательница была тяжело ранена.

Она получила профессиональную первую медицинскую помощь, после чего была госпитализирована в Днепр. Несколько дней врачи боролись за жизнь женщины. Но ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья.

Напомним, из-за атаки на Краматорск правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар.