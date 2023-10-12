В Сумскую область пыталась проникнуть российская ДРГ

В ночь на 12 октября российские диверсанты пытались проникнуть через государственную границу в Сумскую область и двигаться к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, была обнаружена диверсионная разведывательная группа противника из 8 человек", - отметил Наев.

По его словам, диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и планировали двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

"По противнику было нанесено огненное поражение артиллерийским и минометным подразделениями. Понеся боевые потери, диверсионная группа отошла", - подчеркнул Наев.

Он добавил, что потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в район Красной Яруги Белгородской области прибыли группы генерального управления генштаба вооруженных сил РФ с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумской области.

Ситуация на границе с РФ

Страна-агрессор РФ снова пытается проводить диверсии на границе с Украиной. Для этого оккупанты перебросили роту диверсантов якобы на обучение в приграничные населенные пункты с Сумской и Харьковской областями.

Отметим, украинские пограничники постоянно фиксируют попытки диверсионно-разведывательных групп россиян пересечь северную границу Украины.

Поэтому там продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройство минированных непроходимых лесных завалов.

Так, украинские войска 12 августа вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой на севере Сумской области, нанеся ей потери.

Также 4 июля россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по гражданскому населению.