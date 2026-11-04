Американский миллиардер готовится купить зарубежные активы "Лукойла": какую схему для этого придумали

Американский миллиардер Тодд Боули с партнерами готовит соглашение, согласно которому зарубежные активы "Лукойла" обменяют на замороженные акции компании.

Как пишет Dilo, об этом сообщили четыре источника, близкие к процессу продаж, передает Reuters.

Боули хочет купить зарубежные активы "Лукойла" без денег

Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэлем готовит соглашение по обмену ценными бумагами для приобретения международных активов "Лукойла".

Ожидается, что сделка будет заключена в течение нескольких недель.

По словам источников, соглашение будет безналичным: вместо денег "Лукойл" получит обратно свои же акции, которые есть у западных инвесторов, в частности Capital Group.

Действующий от имени консорциума банк приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги "Лукойла" на миллиарды долларов для обмена на зарубежные активы компании. Их выкупили примерно у десяти американских и британских фондов и у американских банков, хранивших акции для мелких инвесторов. Два источника рассказали, что платили за них только 30 центов за доллар, то есть 30% стоимости: такова была скидка из-за санкций.

У "Лукойла" есть за рубежом нефтяные месторождения, НПЗ и АЗС в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В начале продаж эти активы оценивали в $22 млрд. Два источника говорят, что теперь они подешевели, потому что часть предприятий перестала работать.

В случае завершения сделки это положит конец процессу продаж, который затянулся более чем на год.

Боули живет в Майами и владеет долями в американских спортивных командах "Лос-Анджелес Доджерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Вместе с ним в группе два эмиратских инвестора: International Holding Company и Al Hail Holding. Соглашение поддерживают также сирийско-катарские братья Аль-Хайят и Корпорация по финансированию международного развития США.

Представители Боули не ответили на запросы Reuters, а International Holding Company не комментирует возможные инвестиции. Al Hail, братья Аль-Хайят и американская корпорация тоже не ответили.

Ранее The New York Times сообщила, что группа инвесторов во главе с американским финансистом Тоддом Боули ведет переговоры о приобретении доли в зарубежных активах "Лукойла". О его интересе к ним в конце сентября писала Financial Times. В то же время газета указывала, что для заключения соглашения Боули уже заручился поддержкой правительства США и влиятельных инвесторов из стран Персидского залива, связанных с семьей президента Дональда Трампа.

"Лукойл", второй по величине производитель нефти в России, был вынужден выставить зарубежный бизнес на продажу после того, как в прошлом году попал под санкции США. За пределами России ему принадлежат части европейских НПЗ, крупные месторождения от Ирака до Казахстана, а также глобальная сеть автозаправочных станций. Стоимость зарубежного бизнеса "Лукойл" оценил в 1,67 трлн рублей ($20 млрд).

Ранее агентство Reuters писало, что США тормозят продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах по миру в Украине.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".