Американський мільярдер готується купити закордонні активи "Лукойлу": яку схему для цього вигадали

Американський мільярдер Тодд Боулі з партнерами готує угоду, за якою закордонні активи "Лукойлу" обміняють на заморожені акції компанії.

Як пише Dilo, про це повідомили чотири джерела, близькі до процесу продажу, передає Reuters.

Боулі хоче купити закордонні активи "Лукойлу" без грошей

Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готує угоду з обміну цінними паперами для придбання міжнародних активів "Лукойлу".

Очікується, що угода буде укладена протягом кількох тижнів.

За словами джерел, угода буде безготівковою: замість грошей "Лукойл" отримає назад свої ж акції, які мають західні інвестори, зокрема Capital Group.

Банк, що діє від імені консорціуму, придбав у західних інвестиційних фондів заморожені цінні папери "Лукойлу" на мільярди доларів для обміну на закордонні активи компанії. Їх викупили приблизно в десяти американських і британських фондів та в американських банків, які зберігали акції для дрібних інвесторів. Двоє джерел розповіли, що платили за них лише 30 центів за долар, тобто 30% вартості: такою була знижка через санкції.

"Лукойл" має за кордоном нафтові родовища, НПЗ та АЗС у Європі, на Близькому Сході й в Африці. На початку продажу ці активи оцінювали в $22 млрд. Двоє джерел кажуть, що тепер вони подешевшали, бо частина підприємств перестала працювати.

У разі завершення угоди це покладе край процесу продажу, який затягнувся більш ніж на рік .

Боулі живе в Маямі й володіє частками в американських спортивних командах "Лос-Анджелес Доджерс" і "Лос-Анджелес Лейкерс". Разом із ним у групі два еміратські інвестори: International Holding Company та Al Hail Holding. Угоду підтримують також сирійсько-катарські брати Аль-Хайят і Корпорація фінансування міжнародного розвитку США.

Представники Боулі не відповіли на запити Reuters, а International Holding Company не коментує можливі інвестиції. Al Hail, брати Аль-Хайят і американська корпорація теж не відповіли.

Раніше The New York Times повідомила, що група інвесторів на чолі з американським фінансистом Тоддом Боулі веде переговори про придбання частки у закордонних активах "Лукойлу". Про його інтерес до них наприкінці вересня писала Financial Times. Тоді ж газета вказувала, що для укладання угоди Боулі вже заручився підтримкою уряду США та впливових інвесторів із країн Перської затоки, пов'язаних із сім'єю президента Дональда Трампа.

"Лукойл", другий за величиною виробник нафти в Росії, був змушений виставити закордонний бізнес на продаж після того, як минулого року потрапив під санкції США. За межами Росії йому належать частки європейських НПЗ, великі родовища від Іраку до Казахстану, а також глобальна мережа автозаправних станцій. Вартість закордонного бізнесу "Лукойл" оцінив у 1,67 трлн рублів ($20 млрд).

Раніше агенство Reuters писало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".