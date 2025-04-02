Андрей Длигач рассказал об основных принципах правильного инвестирования

Инвестировать средства стоит в команды профессионалов, которым инвестор доверяет, у которых есть драйв, увлечение продуктом, и при этом есть четкий план, понимание бизнес-модели и умение считать деньги.

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И все это важнее, чем давать деньги друзьям, уверен Андрей Длигач, основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления.

Об этом он рассказал в интервью изданию Delo.ua.

Как правильно инвестировать: советы от Андрея Длигача

По словам Андрея Длигача, не стоит инвестировать туда, где вы не видите мотивированную команду сотрудников, прозрачность управления и четкий бизнес-план. Инвестировать лучше совместно с кем-то, в частности, через бизнес-сообщества. Совместное инвестирование значительно уменьшает риски, повышает контролируемость и эффективность бизнеса.

"Стройте систему противовесов, создавайте предохранители, ведите бизнес максимально публично и разбирайтесь в нем, знайте, что происходит, будьте в курсе того, что происходит в вашем бизнесе", — рекомендует инвестор.

По его словам, гарантией партнерства в бизнесе есть правильная юридическая форма и постоянный контроль.

"Как только вы позволяете кому-то контролировать ключевую точку проекта, — вы проиграли. Контроль должен быть за юридическим голосованием, за торговыми марками и т.д. Если вы не можете этого делать, — не входите в бизнес, который вы не контролируете", — рекомендует Андрей Длигач.

Как правильно инвестировать с друзьями

По словам Андрея Длигача, в случае совместного инвестирования в бизнес с друзьями последние очень часто компенсируют недостаток эффективности бизнес-модели или собственной вовлечённости иллюстрацией хороших отношений. Это, убежден собеседник Delo.ua, скорее путь потерять друзей, а не заработать деньги.

"Если вы буквально готовы забыть об определенной сумме собственных денег и вам очень хочется помочь друзьям, — не рассматривайте это как инвестицию. Рассматривайте это как бизнес-ангельство. Вы даете средства для того, чтобы другие могли научиться на ваших деньгах", — рекомендует инвестор.

Напомним, редакция издания Delo.ua создала новую рубрику — Smart Money — об опыте управления собственными деньгами от предпринимателей и топ-менеджеров. В рубрике мы публикуем блиц-интервью с практическими рекомендациями о том, как зарабатывать деньги, как правильно инвестировать, об ошибках и достижениях на пути к финансовой свободе.

На сайте Delo.ua вы уже можете прочитать интервью с Иваном Компаном, Артемом Щербиной, Тарасом Кириченко, Григорием Овчаренко, Петром Чернышевым.

Полный текст интервью с Андреем Длигачем можно прочитать по ссылке.