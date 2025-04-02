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Андрій Длігач розказав про основні принципи правильного інвестування
Інвестувати кошти варто в команди професіоналів, яким інвестор довіряє, у яких є драйв, захоплення продуктом, і при цьому є чіткий план, розуміння бізнес-моделі та вміння рахувати гроші.
І все це важливіше, ніж давати гроші друзям, упевнений Андрій Длігач, засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення.
Про це він розказав в інтерв’ю виданню Delo.ua.
Як правильно інвестувати: поради від Андрія Длігача
За словами Андрія Длігача, не варто інвестувати туди, де ви не бачите замотивовану команду співробітників, прозорість управління та чіткий бізнес-план. Інвестувати краще спільно з кимось, зокрема через бізнес-спільноти. Спільне інвестування суттєво зменшує ризики, підвищує контрольованість і ефективність бізнесу.
"Будуйте систему противаг, створюйте запобіжники, ведіть бізнес максимально публічно і розбирайтесь в ньому, знайте, що відбувається, будьте в курсі того, що відбувається у вашому бізнесі", — рекомендує інвестор.
За його словами, гарантією партнерства в бізнесі є правильна юридична форма та постійний контроль.
"Як тільки ви дозволяєте комусь контролювати ключову точку проекту, — ви програли. Контроль має бути над юридичним голосуванням, над торговими марками, тощо. Якщо ви не можете цього робити, — не входьте в бізнес, який ви не контролюєте", — рекомендує Андрій Длігач.
Як правильно інвестувати з друзями
За словами Андрія Длігача, у випадку спільного інвестування в бізнес з друзями, останні дуже часто компенсують нестачу ефективності бізнес-моделі чи власної залученості ілюстрацією гарних стосунків. Це, переконаний співрозмовник Delo.ua, швидше шлях втратити друзів, а не заробити гроші.
"Якщо ви буквально готові забути про певну суму власних грошей і вам дуже хочеться допомогти друзям, — не розглядайте це як інвестицію. Розглядайте це як бізнес-ангельство. Ви даєте кошти для того, щоб інші могли навчитися на ваших грошах", — рекомендує інвестор.
Нагадаємо, редакція видання Delo.ua створила нову рубрику — Smart Money — про досвід управління власними грошима від підприємців та топ-менеджерів. В рубриці ми публікуємо бліц-інтерв’ю з практичними рекомендаціями про те, як заробляти гроші, як правильно інвестувати, про помилки та досягнення на шляху до фінансової свободи.
На сайті Delo.ua ви вже можете прочитати інтерв’ю з Іваном Компаном, Артемом Щербиною, Тарасом Кириченком, Григорієм Овчаренком, Петром Чернишовим.
Повний текст інтерв’ю з Андрієм Длігачем можна прочитати за посиланням.