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Армия РФ обстреляла газодобывающие мощности "Нафтогаза"
27 марта армия РФ обстреляла объекты Группы "Нафтогаз". Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру компании с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что пострадавших нет, но повреждены газодобывающие мощности.
Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение», – отметил глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак.
В компании не уточняют, какие объекты повреждены врагом, но согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, российские захватчики массированно атаковали Полтавскую область дронами.
Враг целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, жилищной застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности.
Атаки на объекты "Нафтогаза"
7 марта армия РФ нанесла массированный удар по объектам Группы "Нафтогаз". Тогда были повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.
20 февраля, армия РФ совершила очередной массированный ракетно-дроновый обстрел украинской газовой инфраструктуры.
11 февраля в результате очередной массированной атаки повреждения получили объекты "Нафтогаза" в Полтавской области.
15 января армия РФ нанесла ракетные удары по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Тогда получили повреждения объекты "Нафтогаза" во Львовской области.
Заметим, в этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.