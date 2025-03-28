Армія РФ обстріляла газовидобувні потужності "Нафтогазу"

27 березня армія РФ обстріляла обʼєкти Групи “Нафтогаз”. Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року.

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Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що постраждалих немає, але пошкоджено газовидобувні потужності.

«Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання», – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

У компанії не уточнюють, які обʼєкти пошкоджені ворогом, але згідно повідомленню Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники масовано атакували Полтавську область дронами.

Ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Атаки на обʼєкти "Нафтогазу"

7 березня армія РФ завдала масованого удару по обʼєктам Групи "Нафтогаз". Тоді були пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

20 лютого, армія РФ здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл української газової інфраструктури.

11 лютого внаслідок чергової масованої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “Нафтогазу” у Полтавській області.

15 січня армія РФ завдала ракетних ударів по об'єктам газо-енергетичної інфраструктури України. Тоді зазнали пошкоджень обʼєкти "Нафтогазу" на Львівщині.

Зауважимо, цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.