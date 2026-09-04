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Дрон РФ атаковал здание СБУ в Киеве: Зеленский анонсировал ответ
Российский беспилотник попал в центральное здание СБУ по улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора.
Как пишет Dilo, об этом сообщил Владимир Зеленский.
Атака на СБУ в Киеве
По его словам, он уже пообщался с руководителем СБУ Александром Покладом. На месте работают все экстренные службы. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Президент отметил, что российский дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ, расположенный в этом здании.
Глава государства также поручил Покладу подготовить "адекватный, ощутимый и, по возможности, зеркальный" ответ на российскую атаку.
"Наши военные поддержат этот ответ", - подчеркнул президент.
В то же время он отметил, что ответный удар должен быть нанесен после того, как будет проведена необходимая подготовка.
"Слава Украине!" — подытожил глава государства.
Об атаках РФ
Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия:
- кондитерская корпорация Рошен – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
- сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
- сеть магазинов "Фора" – получил повреждений логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
- сеть магазинов "Коло" – получил повреждений логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;
- склад сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.