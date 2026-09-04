Дрон РФ атаковал здание СБУ в Киеве: Зеленский анонсировал ответ

Российский беспилотник попал в центральное здание СБУ по улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Владимир Зеленский.

Атака на СБУ в Киеве

По его словам, он уже пообщался с руководителем СБУ Александром Покладом. На месте работают все экстренные службы. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Президент отметил, что российский дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ, расположенный в этом здании.

Глава государства также поручил Покладу подготовить "адекватный, ощутимый и, по возможности, зеркальный" ответ на российскую атаку.

"Наши военные поддержат этот ответ", - подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что ответный удар должен быть нанесен после того, как будет проведена необходимая подготовка.

"Слава Украине!" — подытожил глава государства.

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