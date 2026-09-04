RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Дрон РФ атакував будівлю СБУ в Києві: Зеленський анонсував відповідь

СБУ
Дрон РФ атакував будівлю СБУ в Києві

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, навпроти Софійського собору. 

Як пише Dilo, про це повідомив Володимир Зеленський.

Атака на СБУ в Києві

За його словами, він уже поспілкувався з керівником СБУ Олександром Покладом. На місці працюють усі екстрені служби. Постраждалим буде надано необхідну допомогу.

Президент зазначив, що російський дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ, розташований у цій будівлі.

Глава держави також доручив Покладу підготувати "адекватну, відчутну та, за можливості, дзеркальну" відповідь на російську атаку.

"Наші військові підтримають цю відповідь", — наголосив президент.

Водночас він зазначив, що відповідний удар має бути завданий після того, як буде проведена необхідна підготовка.

"Слава Україні!" — підсумував глава держави.

Про атаки РФ

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:

  • кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
  • мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
  • мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
  • мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій; 
  • склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.
Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності