Дрон РФ атакував будівлю СБУ в Києві: Зеленський анонсував відповідь

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, навпроти Софійського собору.

Як пише Dilo, про це повідомив Володимир Зеленський.

Атака на СБУ в Києві

За його словами, він уже поспілкувався з керівником СБУ Олександром Покладом. На місці працюють усі екстрені служби. Постраждалим буде надано необхідну допомогу.

Президент зазначив, що російський дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ, розташований у цій будівлі.

Глава держави також доручив Покладу підготувати "адекватну, відчутну та, за можливості, дзеркальну" відповідь на російську атаку.

"Наші військові підтримають цю відповідь", — наголосив президент.

Водночас він зазначив, що відповідний удар має бути завданий після того, як буде проведена необхідна підготовка.

"Слава Україні!" — підсумував глава держави.

Про атаки РФ

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства: