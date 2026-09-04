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Дрон РФ атакував будівлю СБУ в Києві: Зеленський анонсував відповідь
Російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, навпроти Софійського собору.
Як пише Dilo, про це повідомив Володимир Зеленський.
Атака на СБУ в Києві
За його словами, він уже поспілкувався з керівником СБУ Олександром Покладом. На місці працюють усі екстрені служби. Постраждалим буде надано необхідну допомогу.
Президент зазначив, що російський дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ, розташований у цій будівлі.
Глава держави також доручив Покладу підготувати "адекватну, відчутну та, за можливості, дзеркальну" відповідь на російську атаку.
"Наші військові підтримають цю відповідь", — наголосив президент.
Водночас він зазначив, що відповідний удар має бути завданий після того, як буде проведена необхідна підготовка.
"Слава Україні!" — підсумував глава держави.
Про атаки РФ
Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;
- склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.