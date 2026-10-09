Госимущество для дата-центров и телеком-инфраструктуры разрешили арендовать без торгов

Правительство упростило аренду имущества компаний с государственной долей более 50% для дата-центров и операторов связи.

Как пишет Dilo, по этому информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство упростило доступ к имуществу компаний с государственной долей более 50% для дата-центров и операторов связи. Теперь они смогут арендовать такие объекты без проведения электронного аукциона для размещения цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры.

Новые правила будут действовать во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Это позволит предприятиям быстрее получать необходимые объекты для развертывания или перемещения инфраструктуры.

Решение призвано ускорить релокацию и запуск ИТ-инфраструктуры в условиях российских атак. Упрощенный доступ к имуществу государственных компаний должен помочь дата-центрам и операторам связи оперативнее организовывать работу и размещать необходимое оборудование.

Атака на дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust. Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.