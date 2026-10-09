UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Наличный курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Госимущество для дата-центров и телеком-инфраструктуры разрешили арендовать без торгов

Минцифры объяснило бизнесу, как защитить дата-центры от атак
Дата-центры смогут быстрее развертывать инфраструктуру / Depositphotos

Правительство упростило аренду имущества компаний с государственной долей более 50% для дата-центров и операторов связи.

Как пишет Dilo, по этому информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство упростило доступ к имуществу компаний с государственной долей более 50% для дата-центров и операторов связи. Теперь они смогут арендовать такие объекты без проведения электронного аукциона для размещения цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры.

Новые правила будут действовать во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Это позволит предприятиям быстрее получать необходимые объекты для развертывания или перемещения инфраструктуры.

Решение призвано ускорить релокацию и запуск ИТ-инфраструктуры в условиях российских атак. Упрощенный доступ к имуществу государственных компаний должен помочь дата-центрам и операторам связи оперативнее организовывать работу и размещать необходимое оборудование.

Атака на дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust. Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о  проблемах с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности