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Иван Компан объяснил, на что рассчитывает Дональд Трамп, вводя высокие пошлины против всего мира
Введение администрацией президента США Дональда Трампа высоких таможенных тарифов в отношении стран - торговых партнеров США по всему миру, каким бы иррациональным оно ни казалось, возможно продиктовано рядом рациональных мотивов. Другой вопрос — в какой степени могут быть реализованы желаемые для американской стороны сценарии развития событий.
Об этом в интервью для Delo.ua рассказал международный консультант в сфере корпоративных финансов, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.
Зачем Трамп повысил пошлины для всего мира
По мнению Ивана Компана, Дональд Трамп хочет восстановить американскую индустрию, чтобы как можно больше американских компаний переносили свои производства из-за границы в США. В свое время в результате глобализационных процессов многие американские компании открыли производства в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, везде, где была дешевая рабочая сила. Трамп хочет, чтобы все это возвращалось в США. Это прямые иностранные инвестиции, это важно для любой страны.
"Кстати, Украине также следовало бы думать о привлечении прямых иностранных инвестиций. К сожалению, мы об этом не думаем, и в этом наша проблема. Почему это важно? Прямые иностранные инвестиции — это деньги, которые приходят в страну, это технологии, новые рабочие места, налоги. Так что теоретически для любой страны это хорошо", — объясняет собеседник издания.
Следующий возможный мотив для Трампа — наполнение госбюджета США. Американский бюджет имеет колоссальный дефицит, финансируемый за счет государственного долга, который в свою очередь продолжает расти. В настоящее время он составляет 36 трлн долларов. И сейчас, когда ставки по долгам достаточно высоки — более 4% — их очень дорого обслуживать.
Новые таможенные тарифы Трампа могут увеличить поступления в бюджет. Так, объем поступающего в США импорта оценивается примерно в 3,3 трлн долларов. После повышения таможенных тарифов среднее значение тарифа составит около 29%. Так что от 3,3 трлн долларов общего импорта дополнительные бюджетные поступления от таможенных платежей составят почти 1 трлн долларов.
"В случае дополнительных поступлений от таможенных тарифов Трамп сможет осуществить свое предвыборное обещание — уменьшить налоги без потери бюджетных доходов", — говорит Иван Компан.
Третий мотив повышения таможенных ставок для Трампа — получение дополнительного рычага политического давления в переговорах с важными партнерами. Красноречивый пример использования этого рычага — введение повышенных таможенных тарифов для Канады и Мексики, когда Трамп сначала анонсировал повышение ставок, затем отложил их на условиях согласия этих стран идти на уступки в переговорах.
Свидетельством такого подхода ведения дел можно считать также недавнее обращение министра финансов США Скотта Бессента к странам-партнерам относительно возможной реакции с их стороны на введение тарифов. Он, в частности, дал понять, что партнерам не следует торопиться с введением встречных тарифов, а лучше искать варианты договориться.
"Я думаю, что администрация Трампа и президент США лично рассчитывают на то, что многие страны начнут с ними договариваться, как это сделали Канада и Мексика", — говорит Иван Компан.
Этим, возможно, объясняется и тот факт, что всеобщие 10-процентные тарифы вводятся с 5 апреля, а дополнительные тарифы, которые всю эту бурю подняли, — с 9 апреля. Таким образом, у правительств стран-партнеров есть еще почти неделя, чтобы начать договариваться с администрацией Трампа.
"Нельзя исключать и того, что, учитывая огромное Эго действующего президента США, мотивом нынешних действий для него является, в том числе, удовлетворение собственного самолюбия. В настоящее время он находится в центре глобального внимания всего мира, все о нем говорят, он будто бы всех ставит на колени", — объясняет возможные мотивы действий президента США Иван Компан.
Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Как это повлияет на мировую экономику в целом, экономику США и ее основных торговых партнеров, а также как это затронет Украину, — читайте в полной версии интервью Ивана Компана для Delo.ua.