Иван Компан объяснил, на что рассчитывает Дональд Трамп, вводя высокие пошлины против всего мира

Введение администрацией президента США Дональда Трампа высоких таможенных тарифов в отношении стран - торговых партнеров США по всему миру, каким бы иррациональным оно ни казалось, возможно продиктовано рядом рациональных мотивов. Другой вопрос — в какой степени могут быть реализованы желаемые для американской стороны сценарии развития событий.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом в интервью для Delo.ua рассказал международный консультант в сфере корпоративных финансов, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Зачем Трамп повысил пошлины для всего мира

По мнению Ивана Компана, Дональд Трамп хочет восстановить американскую индустрию, чтобы как можно больше американских компаний переносили свои производства из-за границы в США. В свое время в результате глобализационных процессов многие американские компании открыли производства в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, везде, где была дешевая рабочая сила. Трамп хочет, чтобы все это возвращалось в США. Это прямые иностранные инвестиции, это важно для любой страны.

"Кстати, Украине также следовало бы думать о привлечении прямых иностранных инвестиций. К сожалению, мы об этом не думаем, и в этом наша проблема. Почему это важно? Прямые иностранные инвестиции — это деньги, которые приходят в страну, это технологии, новые рабочие места, налоги. Так что теоретически для любой страны это хорошо", — объясняет собеседник издания.

Следующий возможный мотив для Трампа — наполнение госбюджета США. Американский бюджет имеет колоссальный дефицит, финансируемый за счет государственного долга, который в свою очередь продолжает расти. В настоящее время он составляет 36 трлн долларов. И сейчас, когда ставки по долгам достаточно высоки — более 4% — их очень дорого обслуживать.

Новые таможенные тарифы Трампа могут увеличить поступления в бюджет. Так, объем поступающего в США импорта оценивается примерно в 3,3 трлн долларов. После повышения таможенных тарифов среднее значение тарифа составит около 29%. Так что от 3,3 трлн долларов общего импорта дополнительные бюджетные поступления от таможенных платежей составят почти 1 трлн долларов.

"В случае дополнительных поступлений от таможенных тарифов Трамп сможет осуществить свое предвыборное обещание — уменьшить налоги без потери бюджетных доходов", — говорит Иван Компан.

Третий мотив повышения таможенных ставок для Трампа — получение дополнительного рычага политического давления в переговорах с важными партнерами. Красноречивый пример использования этого рычага — введение повышенных таможенных тарифов для Канады и Мексики, когда Трамп сначала анонсировал повышение ставок, затем отложил их на условиях согласия этих стран идти на уступки в переговорах.

Свидетельством такого подхода ведения дел можно считать также недавнее обращение министра финансов США Скотта Бессента к странам-партнерам относительно возможной реакции с их стороны на введение тарифов. Он, в частности, дал понять, что партнерам не следует торопиться с введением встречных тарифов, а лучше искать варианты договориться.

"Я думаю, что администрация Трампа и президент США лично рассчитывают на то, что многие страны начнут с ними договариваться, как это сделали Канада и Мексика", — говорит Иван Компан.

Этим, возможно, объясняется и тот факт, что всеобщие 10-процентные тарифы вводятся с 5 апреля, а дополнительные тарифы, которые всю эту бурю подняли, — с 9 апреля. Таким образом, у правительств стран-партнеров есть еще почти неделя, чтобы начать договариваться с администрацией Трампа.

"Нельзя исключать и того, что, учитывая огромное Эго действующего президента США, мотивом нынешних действий для него является, в том числе, удовлетворение собственного самолюбия. В настоящее время он находится в центре глобального внимания всего мира, все о нем говорят, он будто бы всех ставит на колени", — объясняет возможные мотивы действий президента США Иван Компан.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Как это повлияет на мировую экономику в целом, экономику США и ее основных торговых партнеров, а также как это затронет Украину, — читайте в полной версии интервью Ивана Компана для Delo.ua.