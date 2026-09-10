Компании по вывозу мусора обжалуют штраф Антимонопольного на 313 млн грн

Подрядчики и исполнители услуг по вывозу бытового мусора в Киеве готовят комплексное судебное обжалование решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафов на общую сумму более 313 млн. грн. В частности, компания ООО "Альтфатер Киев", которую АМКУ оштрафовал более чем на 28 млн грн, считает обвинения в сговоре безосновательными.

Об этом сообщил представитель компании "Альтфатер Киев".

По его словам, бизнес не согласен с выводами регулятора о якобы согласованных действиях при участии в конкурсах. В настоящее время к защите интересов предприятий привлечены как внутренние, так и внешние юристы. Иск будет коллективным, к нему присоединятся также и другие компании, которых АМКУ обвинил в нарушении конкуренции - "Киевспецтранс", "Крамор Рисайклинг", "Крамор Эко", "Селтик", "Спецкоммунтехника", "Профпереработка" и "Володар-Роз".

Этот кейс начался 31 июля 2026, когда АМКУ оштрафовал несколько компаний по вывозу мусора на 313,3 млн грн.

Первое решение на общую сумму более 175,8 млн грн касалось длительного картельного сговора и распределения рынка, что, по заключению регулятора, ограничило доступ других субъектов.

Второе — более чем на 137,5 млн грн, Комитет вынес за согласование результатов конкурса КГГА 2021 года, во время которого участники заранее распределили роли, чтобы обеспечить победу заранее определенному кандидату.

"Нам инкриминируют сговор, но заговор - это когда на этом хотят заработать деньги и не дают работать другим. В случае с Киевом рынок открыт: каждый может создать компанию, инвестировать, торговаться на тендерах за счет снижения тарифов. Мы являемся европейской компанией с полностью "белыми" зарплатами и безналичным расчетом", - отметили в "Альтфатер Киев".

В компании отмечают, что вывоз мусора для населения до сих пор осуществляется по тарифам 2021 года, несмотря на существенный рост цен на топливо и другие операционные расходы. "Альтфатер Киев" обеспечивает вывоз около 20% объемов бытовых отходов столицы, работая по договорам с коммунальными службами.

Единоличные иски, по мнению перевозчиков, не разрешат проблемы, поэтому они готовят общую правовую позицию.

"Здесь решение должно быть глобальным и комплексным от всей группы компаний. В одиночку мы ничего не сделаем. Сейчас ведутся переговоры, чтобы найти выход и Киев просто не поглотил в мусоре. Ни одна новая компания не сможет зайти на рынок с нуля, поскольку технические требования тендеров требуют опыта выполнения аналогичных договоров", — подчеркнули в компании.

Также в "Альтфатере Киев" добавили, что такие санкции АМКУ в условиях войны создают чрезмерную финансовую нагрузку на операторов, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.

Агрессивные штрафы и копейки в бюджет: почему так происходит

По официальной отчетности АМКУ и данным Счетной палаты, в 2025 году Комитет вынес 1238 решений о наложении штрафов на общую сумму 5,9 млрд грн. Однако реальные поступления в государственный бюджет мизерны — в 2024 году бизнес оплатил менее 6% от наложенных сумм, а в 2025 году — чуть более 10%.

Юристы выделяют две главные причины такого разрыва: длительные судебные процессы и непосильные размеры самих санкций. Обжалование решений АМКУ в трех инстанциях автоматически останавливает или отсрочивает исполнение финансовых взысканий. В то же время для большинства компаний такие суммы абсолютно несоразмерны с их реальными доходами. Рискуя банкротством, бизнес использует все процессуальные возможности, чтобы отменить решение в суде вместо уплаты санкций.

Дело коммунальщиков – лишь один из эпизодов штрафов регулятора на разных рынках Украины:

В частности, 8 сентября АМКУ принял шесть решений по антиконкурентным сговорам при закупках и аукционах на общую сумму около 133,3 млн грн. Наибольший штраф получили ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Торговая электрическая компания" за искажение результатов торгов по снабжению электроэнергией. Их оштрафовали в общей сложности на 110 млн грн.

Параллельно крупнейшиймобильный оператор «Киевстар» оспаривает решение АМКУ о штрафе в 17,5 млн. грн.