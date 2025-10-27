Недекларирование имущества и незаконное обогащение: дело главы АМКУ Кириленко направлено в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко. Чиновника обвиняют в недекларировании имущества, а члена его семьи — в пособничестве в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в своей электронной декларации за 2024 год топ-чиновник не указал информацию о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле BMW X3, оформленных на родственников его жены.

Список незадекларированного имущества включает:

6 квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом площадью более 220 кв. м под Киевом и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса и 6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Руководителю АМКУ инкриминируют недекларирование по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Члена семьи обвиняют в пособничестве в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн (ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины).

Дело Павла Кириленко

Напомним, 14 августа 2024 года Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

В декабре прошлого года правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя АМКУ Павла Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн. По данным следствия, с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

3 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд уменьшил залог главе Антимонопольного комитета Кириленко до 25 миллионов гривен, но не разрешил выезжать в служебные командировки за границу.

7 июля этого года САП по материалам расследования НАБУ передала в суд обвинительный акт в отношении действующего председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 72 млн грн и внесении недостоверных данных в декларации.

12 августа ВАКС не отстранил главу АМКУ Павла Кириленко от занимаемой должности, но обязал его до октября не общаться с определенными свидетелями и не выезжать из Украины без разрешения суда.

20 августа ВАКС завершил подготовительное производство по делу председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко, подозреваемого в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения, оставив залог в 25 млн грн.