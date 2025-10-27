Недекларування майна та незаконне збагачення: справу керівника АМКУ Кириленка скеровано до суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно чинного керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Посадовця звинувачують у недекларуванні майна, а члена його сім’ї — у пособництві в незаконному збагаченні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у своїй електронній декларації за 2024 рік топпосадовець не вказав інформацію про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль BMW X3, які були оформлені на родичів його дружини.

Перелік незадекларованого майна включає:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок площею понад 220 кв. м під Києвом та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси та 6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Керівнику АМКУ інкримінують недекларування за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Члена сім'ї звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн (ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України).

Справа Павла Кириленка

14 серпня 2024 року Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

У грудні минулого року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника АМКУ Павла Кириленка. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн. За даними слідства, з 2020 по 2023 роки Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини.

3 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд зменшив заставу Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.

7 липня цього року САП за матеріалами розслідування НАБУ передала до суду обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларацій.

12 серпня ВАКС не відсторонив голову АМКУ Павла Кириленка від займаної посади, але зобов’язав його до жовтня не спілкуватися з певними свідками та не виїжджати з України без дозволу суду.

20 серпня ВАКС завершив підготовче провадження у справі Кириленка. Суд відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, залишивши заставу у 25 млн грн.