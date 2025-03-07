РФ планирует перезапустить Запорожскую АЭС: у Украины есть доказательства

У Украины есть доказательства того, что Россия не отказалась от планов перезапустить оккупированную Запорожскую АЭС и интегрировать ее в энергосистему временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Минэнерго.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина призывает международное сообщество принять срочные меры для предотвращения дальнейших ядерных эскалаций со стороны РФ.

Галущенко подчеркнул, что ядерные объекты никогда не должны становиться целями военных операций.

«Нынешняя ситуация нестабильна. Международное сообщество не должно оставаться бездейственным перед лицом грубых нарушений Россией Устава МАГАТЭ. Крайне важно, чтобы все страны заняли устойчивую и единую позицию против действий России. Ядерная безопасность не должна быть подвергнута угрозе», – отметил Галущенко.

Он напомнил о беспрецедентном террористическом акте – прямой атаке на новую арку укрытия Чернобыльской АЭС, а также угрожающей ситуации на Запорожской АЭС из-за оккупации станции.

По поводу инцидента на ЧАЭС министр сказал, что Россия нарушила целостность критически важного защитного сооружения, значительно увеличив риск радиоактивного загрязнения. Полный объем ущерба и необходимых восстановительных работ все еще оценивается.

Среди наиболее неотложных проблем на ЗАЭС Галущенко назвал стабильность электроснабжения за пределами станции, доступность надежного источника охлаждающей воды, наличие достаточного количества квалифицированного персонала, а также своевременное и надлежащее техническое обслуживание всех критически важных для безопасности конструкций систем и компонентов.

Кроме того, министр сообщил, что у Украины есть доказательства того, что Россия не отказалась от планов перезапустить ЗАЭС и незаконно интегрировать ее в энергосистему временно оккупированных территорий, о чем свидетельствуют и публичные заявления руководства «Росатома». Галущенко подчеркнул, что любые такие действия являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности.

Перезапуск ЗАЭС: что известно

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока существует угроза безопасности временно оккупированной Запорожской АЭС, ее реакторы должны оставаться в состоянии "холодной остановки".

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить его в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.

Также Галущенко сообщал, что запуск Запорожской АЭС по возвращении под контроль Украины грозит катастрофическими последствиями и может произойти "отложенная авария".