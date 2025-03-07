РФ планує перезапустити Запорізьку АЕС: Україна має докази та попереджає про наслідки

Україна має докази того, що Росія не відмовилася від планів перезапустити окуповану Запорізьку АЕС та інтегрувати її в енергосистему тимчасово окупованих територій України.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Міненерго.

Він вкотре наголосив, що Україна закликає міжнародну спільноту вжити термінових заходів для запобігання подальшим ядерним ескалаціям з боку РФ.

Галущенко підкреслив, що ядерні об'єкти ніколи не повинні ставати цілями військових операцій.

«Нинішня ситуація є нестабільною. Міжнародне співтовариство не повинно залишатися бездіяльним перед обличчям грубих порушень Росією Статуту МАГАТЕ. Вкрай важливо, щоб усі країни зайняли стійку та єдину позицію проти дій Росії. Ядерна безпека не повинна бути поставлена під загрозу», – зауважив Галущенко.

Він нагадав про безпрецедентний терористичний акт – пряму атаку на нову арку укриття Чорнобильської АЕС, а також загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС через окупацію станції.

Щодо інциденту на ЧАЕС міністр сказав, що Росія порушила цілісність критично важливої захисної споруди, значно збільшивши ризик радіоактивного забруднення. Повний обсяг збитків та необхідних відновлювальних робіт все ще оцінюється.

Серед найбільш нагальних проблем на ЗАЕС Галущенко назвав стабільність електропостачання за межами станції, доступність надійного джерела охолоджувальної води, наявність достатньої кількості кваліфікованого персоналу, а також своєчасне та належне технічне обслуговування всіх критично важливих для безпеки конструкцій систем і компонентів.

Крім того, міністр повідомив, що Україна має докази того, що Росія не відмовилася від планів перезапустити ЗАЕС та незаконно інтегрувати її в енергосистему тимчасово окупованих територій, про що свідчать і публічні заяви керівництва «Росатома». Галущенко підкреслив, що будь-які такі дії є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці.

Перезапуск ЗАЕС: що відомо

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

Своєю чергою голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що допоки існує загроза для безпеки тимчасово окупованої Запорізької АЕС, її реактори мають лишатися у стані "холодної зупинки".

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.

Також Галущенко повідомляв, що запуск Запорізької АЕС після її повернення під контроль України загрожує катастрофічними наслідками і може статися "відкладена аварія".