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Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Одесской области: здание частично разрушено

Новая Почта, последствия удара
Последствия удара по "Новой почте" в Одесской области / ГСЧС Украины

Утром в понедельник, 31 августа, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попал терминал компании "Новая почта".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате попадания здание испытало частичные разрушения, после чего внутри вспыхнул пожар.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. К тушению огня привлекли более 30 пожарных и специальную технику. Stanom к этому времени возгорание полностью ликвидировали.

"В результате попадания произошло частичное разрушение здания "Новой почты" с последующим возгоранием. Пожар полностью ликвидирован. Информация о пострадавших и погибших не поступала. От ГСЧС привлекалось более 30 пожарных", — отметили в ГСЧС.

Глава Одесской областной военной администрации также подтвердил, что сведения о раненых или погибших гражданских лицах пока не поступали.

Справочно

"Новая почта" - это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

Удары по "Новой почте"

В ночь на 28 августа в результате массированной российской атаки были уничтожены сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и Киевской области.

16 августа было разрушено отделение №3 компании "Новая почта". Во время удара погиб один сотрудник, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

5 августа в Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.

Кроме того, во время очередного обстрела был разрушен сортировочный терминал в Полтаве.

Также в результате серии ударов РФ компания потеряла объект на Днепропетровщине, где был уничтожен сортировочный терминал .

Автор:
Татьяна Ковальчук

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