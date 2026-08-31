Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині: будівля частково зруйнована

Вранці в понеділок, 31 серпня, російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапив термінал компанії "Нова пошта".

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок влучання будівля зазнала часткових руйнувань, після чого всередині спалахнула пожежа.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. До гасіння вогню залучили понад 30 вогнеборців та спеціальну техніку. Stanom на цей час займання повністю ліквідували.

"Унаслідок влучання сталося часткове руйнування будівлі "Нової пошти" з послідуючим загоранням. Наразі пожежу повністю ліквідовано. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Від ДСНС залучалось понад 30 вогнеборців", — зазначили в ДСНС.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації також підтвердив, що відомості про поранених чи загиблих цивільних осіб наразі не надходили.

Довідково

"Нова пошта"— це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Удари по "Новій пошті"

У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальні центри “Нової пошти” в Сумах та на Київщині.

16 серпня було зруйновано відділення №3 компанії "Нова пошта". Під час удару загинув один співробітник, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

5 серпня у Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії.

Окрім цього, під час чергового обстрілу було зруйновано сортувальний термінал в Полтаві.

Також унаслідок серії ударів РФ компанія втратила об'єкт на Дніпропетровщині, де було знищено сортувальний термінал.