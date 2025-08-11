Снабжение оружия Украине продолжится независимо от результатов переговоров США и России — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что координация поставок оружия Украине со стороны стран-членов альянса будет продолжаться вне зависимости от результатов запланированной встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CBS News.

Снабжение оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс продолжит оказывать Украине всю необходимую поддержку для ведения обороны и подготовки к возможным мирным переговорам. В настоящее время уже поступили первые два пакета помощи от Нидерландов и скандинавских стран, а в ближайшие дни ожидаются новые объявления о поставках.

Рютте отметил, что президент США Дональд Трамп возобновил поставки летальной военной помощи Украине, финансируемой европейскими странами и Канадой.

НАТО координирует поставки, чтобы обеспечить Киеву все необходимые ресурсы для ведения боевых действий и подготовки к предстоящим переговорам по прекращению огня или мирного соглашения.

Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты прекращают финансирование войны в Украине и сосредоточатся на мирном урегулировании.

Приостановка поставок

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.

Недавно СМИ сообщали, что США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет после того, как администрация Трампа приостановила поставки.

В 2026 году США планируют уменьшить объем финансирования на закупку вооружения для Украины, мотивируя это тем, что Белый дом действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.