Постачання зброї Україні продовжиться незалежно від результатів переговорів США і Росії – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що координація постачання зброї Україні з боку країн-членів альянсу триватиме незалежно від результатів запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CBS News.

Постачання зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що альянс продовжить надавати Україні всю необхідну підтримку для ведення оборони та підготовки до можливих мирних переговорів. Нині вже надійшли перші два пакети допомоги від Нідерландів та скандинавських країн, а в найближчі дні очікуються нові оголошення про постачання.

Рютте відзначив, що президент США Дональд Трамп відновив постачання летальної військової допомоги Україні, яка фінансується європейськими країнами та Канадою.

НАТО координує постачання, щоб забезпечити Києву всі необхідні ресурси для ведення бойових дій та підготовки до майбутніх переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди.

Нагадаємо, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати припиняють фінансування війни в Україні та зосередяться на мирному врегулюванні.

Призупинення поставок

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що США відновили постачання Україні артилерійських снарядів та мобільних реактивних ракет після того, як адміністрація Трампа зупинила поставки.

У 2026 році США планують зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України, мотивуючи це тим, що Білий дім діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.