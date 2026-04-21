Суд не удовлетворил жалобу Тимошенко на оглашение ей подозрения о предполагаемом подкупе народных депутатов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил жалобу лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко на оглашение ей подозрения о предполагаемом подкупе народных депутатов.

Отмечается, что адвокат Тимошенко просил отменить подозрение, аргументируя это тем, что "на момент ее вручения доказательства были недостаточными".

По его словам, после решения ВАКС защита нардепки будет изучать мотивационную часть и подавать апелляцию.

Ранее правоохранители объявили о завершении следствия по делу Тимошенко, подозреваемого в предложении взяток народным депутатам.

По данным НАБУ, в декабре 2025 года, несмотря на разоблачение фактов получения взяток народными депутатами Украины, подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

В НАБУ отмечают, что речь шла не о разовых договоренностях, а о «устойчивом механизме сотрудничества» с выплатами вперед, говорят следователи. Народные избранники должны выполнять указания относительно голосования (за или против), содержания или неучастия.

Подозрение от НАБУ

14 января НАБУ и САП объявили подозрение Юлия Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Дело предварительно квалифицировали по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

16 января, Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога более чем в 33 миллиона гривен, которую за нее и внесли.

При этом Тимошенко ранее заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

21 января Высший антикоррупционный суд разрешил арестовать имущество Тимошенко, изъятое во время обысков, и имущество, оформленное на ее мужа.

Суд также отменил арест на $6,3 тысячи, изъятые во время обыска НАБУ. Деньги народной депутатке вернули .

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал ее виновной и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.