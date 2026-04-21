Суд не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про ймовірний підкуп народних депутатів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив скаргу лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри про ймовірний підкуп народних депутатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне"

Зазначається, що адвокат Тимошенко просив скасувати підозру аргументуючи це тим, що "на момент її вручення докази були недостатніми".

За його словами, після рішення ВАКС захист нардепки вивчатиме мотиваційну частину та подаватиме апеляцію.

Раніше правоохоронці оголосили про завершення слідства у справі Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам.

За даними НАБУ, у грудні 2025 року, попри викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

В НАБУ наголошують, що йшлося не про разові домовленості, а про «сталий механізм співпраці» з виплатами наперед, кажуть слідчі. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування (за чи проти), утримання або ж неучасті.

Підозра від НАБУ

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень, яку за неї і внесли.

При цьому Тимошенко раніше заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

21 січня Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати майно Тимошенко, вилучене під час обшуків, та майно, оформлене на її чоловіка.

Суд також скасував арешт на $6,3 тисяч, вилучені під час обшуку НАБУ. Гроші народній депутатці повернули.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.