Украина стала второй в мире по объему долга перед МВФ: сколько занимали

По состоянию на начало октября 2026 года Украина занимает второе место в мире по объему долга перед Международным валютным фондом, который составляет $14,4 млрд., уступая лишь Аргентине, сумма непогашенных кредитов которой зафиксирована на уровне $56,8 млрд. Пакистан, Египет и Эквадор замыкают пятерку крупнейших.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Visualcapitalist.com со ссылкой на данные МВФ.

Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ

На протяжении многих лет самым большим должником перед МВФ остается Аргентина. Общая сумма непогашенных кредитов Аргентины составляет $56,8 млрд, что является результатом затяжных инфляционных кризисов, валютной нестабильности и многочисленных программ МВФ.

В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на 57 млрд долларов, однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере 44 млрд долларов.

В 2025 году Аргентина заключила соглашение с МВФ на сумму 20 млрд долларов.

После Аргентины крупнейшими заемщиками являются Украина ($14,4 млрд), а сумма непогашенного долга составляет 6,4% годового ВВП. Ссуды Украины отражают чрезвычайные затраты, вызванные вторжением России в 2022 году. Война повредила инфраструктуру, нарушила работу предприятий и оказала огромное давление на государственные финансы, что делает международную помощь необходимой для поддержания экономической стабильности.

Далее в перечне крупнейших должников идут Пакистан ($10,8 млрд), Египет ($10,6 млрд) и Эквадор ($9,4 млрд).

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

А к 2029 году дефицит финансирования Украины может достичь 54 млрд долларов, поскольку страна нуждается в дополнительных средствах от партнеров из-за войны с Россией.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн. долларов от МВФ.