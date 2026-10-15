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Украина стала второй в мире по объему долга перед МВФ: сколько занимали

МВФ
Украина занимает второе место в мире по объему долга перед МВФ / Shutterstock

По состоянию на начало октября 2026 года Украина занимает второе место в мире по объему долга перед Международным валютным фондом, который составляет $14,4 млрд., уступая лишь Аргентине, сумма непогашенных кредитов которой зафиксирована на уровне $56,8 млрд. Пакистан, Египет и Эквадор замыкают пятерку крупнейших.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Visualcapitalist.com со ссылкой на данные МВФ.

Фото 2 — Украина стала второй в мире по объему долга перед МВФ: сколько занимали

Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ

На протяжении многих лет самым большим должником перед МВФ остается Аргентина. Общая сумма непогашенных кредитов Аргентины составляет $56,8 млрд, что является результатом затяжных инфляционных кризисов, валютной нестабильности и многочисленных программ МВФ.

В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на 57 млрд долларов, однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере 44 млрд долларов.

В 2025 году Аргентина заключила соглашение с МВФ на сумму 20 млрд долларов.

После Аргентины крупнейшими заемщиками являются Украина ($14,4 млрд), а сумма непогашенного долга составляет 6,4% годового ВВП. Ссуды Украины отражают чрезвычайные затраты, вызванные вторжением России в 2022 году. Война повредила инфраструктуру, нарушила работу предприятий и оказала огромное давление на государственные финансы, что делает международную помощь необходимой для поддержания экономической стабильности.

Далее в перечне крупнейших должников идут Пакистан ($10,8 млрд), Египет ($10,6 млрд) и Эквадор ($9,4 млрд).

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о   новую программу поддержки   на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

А к 2029 году дефицит финансирования Украины может достичь 54 млрд долларов, поскольку страна нуждается в дополнительных средствах от партнеров из-за войны с Россией.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля   одобрила новую четырехлетнюю программу   расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила   первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн. долларов от МВФ.

Автор:
Светлана Манько

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