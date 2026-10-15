Україна стала другою у світі за обсягом боргу перед МВФ: скільки напозичали

Станом на початок жовтня 2026 року Україна займає друге місце у світі за обсягом боргу перед Міжнародним валютним фондом , який становить $14,4 млрд, поступаючись лише Аргентині, сума непогашених кредитів якої зафіксована на рівні $56,8 млрд. Пакистан, Єгипет та Еквадор замикають п'ятірку найбільших боржників.

Як пише Dilo, про це повідомляє Visualcapitalist.com з посиланням на дані МВФ.

Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ

Протягом багатьох років найбільшим боржником перед МВФ залишається Аргентина. Загальна сума непогашених кредитів Аргентини становить $56,8 млрд, що є результатом затяжних інфляційних криз, валютної нестабільності та численних програм МВФ.

У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд доларів, однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром 44 млрд доларів.

У 2025 році Аргентина уклала угоду з МВФ на суму 20 мільярдів доларів.

Після Аргентини найбільшими позичальниками є Україна ($14,4 млрд), а сума непогашеного боргу становить 6,4% від річного ВВП. Позики України відображають надзвичайні витрати, спричинені вторгненням Росії у 2022 році. Війна пошкодила інфраструктуру, порушила роботу підприємств і створила величезний тиск на державні фінанси, що робить міжнародну допомогу необхідною для підтримки економічної стабільності.

Далі у переліку найбільших боржників йдуть Пакистан ($10,8 млрд), Єгипет ($10,6 млрд) та Еквадор ($ 9,4 млрд).

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

А до 2029 року дефіцит фінансування України може сягнути 54 млрд доларів, оскільки країна потребує додаткових коштів від партнерів через війну з Росією.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

23 липня Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ.