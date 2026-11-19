В Верховной Раде предлагается пересмотреть решение правительства о запрете деятельности бизнеса во время "желтой" воздушной тревоги без укрытий.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в Facebook.

Парламентский комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде принять новое постановление. Речь идет о пересмотре решения Кабмина о запрещении деятельности предприятий во время желтого уровня угрозы.

Комитет рассмотрел проект соответствующего постановления от 4 сентября 2026 г. № 1092 и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его в целом.

Что предлагают

Проект постановления рекомендует правительству в течение трех календарных дней:

пересмотреть условия работы предприятий на желтом уровне угрозы,

разрешить им продолжать работу без обустройства укрытий при наличии добровольного письменного согласия работников.

Документ также предлагает установить право каждого работника независимо от ранее предоставленного письменного согласия, в любой момент прекратить работу и перейти к укрытию во время "желтого" уровня угрозы.

О постановлении правительства

Напомним, 4 сентября 2026 года Кабмин принял постановление №1092, которое ввело новые правила работы предприятий во время воздушных угроз. Бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для подготовки, а изменения в постановление позволили обустраивать безопасные пространства непосредственно в постройках без обязательного строительства отдельного укрытия.

После завершения переходного периода предприятия без соответствующей защиты не смогут продолжать работу на желтом уровне тревоги только по согласованию с работниками.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках. В свою очередь аналитики подтверждали серьезность угрозы: по оценке ресторанной экспертки Ольги Насоновой, неспособность выполнить жесткие нормы угрожала закрытием до 20% общепита в стране.

В конце концов из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска сворачивания рынка правительство пошло на уступки и сдвинуло дедлайн к 4 марта 2027 года .

Так, до 4 марта 2027 года будут работать те, кто до 4 декабря документально подтвердит начало обустройства укрытия, до 4 июня - строящие по проекту, а остальные с 5 декабря во время "желтого" уровня тревоги должны закрываться.