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В Раде предлагают пересмотреть условия работы бизнеса в "желтую" тревогу
В Верховной Раде предлагается пересмотреть решение правительства о запрете деятельности бизнеса во время "желтой" воздушной тревоги без укрытий.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в Facebook.
Парламентский комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде принять новое постановление. Речь идет о пересмотре решения Кабмина о запрещении деятельности предприятий во время желтого уровня угрозы.
Комитет рассмотрел проект соответствующего постановления от 4 сентября 2026 г. № 1092 и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его в целом.
Что предлагают
Проект постановления рекомендует правительству в течение трех календарных дней:
- пересмотреть условия работы предприятий на желтом уровне угрозы,
- разрешить им продолжать работу без обустройства укрытий при наличии добровольного письменного согласия работников.
Документ также предлагает установить право каждого работника независимо от ранее предоставленного письменного согласия, в любой момент прекратить работу и перейти к укрытию во время "желтого" уровня угрозы.
О постановлении правительства
Напомним, 4 сентября 2026 года Кабмин принял постановление №1092, которое ввело новые правила работы предприятий во время воздушных угроз. Бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для подготовки, а изменения в постановление позволили обустраивать безопасные пространства непосредственно в постройках без обязательного строительства отдельного укрытия.
После завершения переходного периода предприятия без соответствующей защиты не смогут продолжать работу на желтом уровне тревоги только по согласованию с работниками.
Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках. В свою очередь аналитики подтверждали серьезность угрозы: по оценке ресторанной экспертки Ольги Насоновой, неспособность выполнить жесткие нормы угрожала закрытием до 20% общепита в стране.
В конце концов из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска сворачивания рынка правительство пошло на уступки и сдвинуло дедлайн к 4 марта 2027 года .
Так, до 4 марта 2027 года будут работать те, кто до 4 декабря документально подтвердит начало обустройства укрытия, до 4 июня - строящие по проекту, а остальные с 5 декабря во время "желтого" уровня тревоги должны закрываться.