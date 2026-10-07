В России остановил работу большой НПЗ после атаки дронов

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Волгограднефтепереработка", принадлежащий российской компании "ЛУКойл", полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 2 октября.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что предприятие прекратило работу из-за повреждения оборудования. Мощность НПЗ составляет около 14 млн. тонн сырья в год или примерно 5% всей российской нефтепереработки.

Точный объем повреждений и сроки возобновления работы завода пока не разглашаются.

Российские власти 2 октября сообщали о массированной атаке беспилотников на промышленную инфраструктуру Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров заявлял об ушибах по региону, однако конкретных предприятий не называл.

Это не первая масштабная атака на Волгоградский НПЗ. Предыдущие прошли 29 мая и 31 июля.

Последствия системных ударов по НПЗ

По подсчетам Международного энергетического агентства, в течение первых восьми месяцев российские НПЗ подвергались ударам украинских беспилотников в среднем раз в три дня. Из 32 крупных заводов атак избежали только пять, расположенных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 3500-6500 км от границы.

Кроме того, 20 сентября после очередного удара полностью остановил производство Московский НПЗ

В МЭА не ожидают возобновления производства до конца года, отмечая, что целями атак все чаще становятся установки вторичной переработки нефти, отвечающие за выход качественного топлива. Если простые повреждения устраняются через две недели, то на восстановление вторичных установок требуется от 6 до 8 месяцев.

Кризис в нефтепереработке также остановил общий рост российской промышленности. По итогам восьми месяцев оно не изменилось по сравнению с январем-августом 2025 года, а в августе было на 0,6% ниже прошлогоднего уровня.

Удары Украины по НПЗ обвалили переработку нефти в России . Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти в России на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по НПЗ и сложности с ремонтом оборудования из-за международных санкций.

Важно, что выгоды для Кремля подрываются запретом на зарубежные продажи дизельного топлива, которая была продлена до октября.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин запретил публиковать данные об экспорте российской нефти и работе НПЗ. Соответствующий указ вводит масштабные ограничения на доступ к информации о поставках энергоносителей и работе заводов.